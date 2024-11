I due club silani sono i più attivi anche in questa ultima fase di calciomercato. I biancoazzurri prendono Coluccio e puntano Gassama mentre i biancorossi sono vicini a Carbonaro

COSENZA - Il Montalto si è assicurata le prestazioni del difensore centrale Vincenzo Coluccio classe '95. Proviene dalla Primavera del Crotone e su di lui si dice un gran bene. La società del presidente Candelieri è pronta a calare un altro colpo, questa volta in attacco. Ad un passo l'attaccante senegalese Gassama, ex Cosenza ed attualmente svincolato. Si muove anche il Rende che attende il si di Andrea Carbonaro. Sulle tracce dell'ex giocatore della Vibonese, però, si è messa anche la Viterbese, la squadra che detiene il cartellino di Mimmo Zampaglione, in rotta di collisione con la società laziale. L'ex bomber della Vigor vorrebbe giocare con la Gioiese, ma non ha il via libera. Qualora la situazione dovesse risolversi positiviamente per il giocatore, allora la Viterbese punterebbe tutto su Carbonaro. (ab)