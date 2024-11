Imperversa il maltempo in diverse regioni d'Italia, ostacolando anche il regolare svolgimento delle attività sportive. Tra le regioni colpite dal maltempo risulta esserci la Sicilia e, in questo senso non si giocherà la sfida tra Acireale e Vibonese, valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie D, Girone I, e in programma per domani alle ore 14:30. L’ufficialità della Lega Nazionale Dilettanti è arrivata qualche minuto fa con la decisione del rinvio della gara tra la squadra siciliana e la squadra calabrese. Decisa anche la data del recupero che si disputerà mercoledì 20 novembre.

La nota del sindaco di Acireale

Prima dell'ufficialità del rinvio da parte della Lega l’amministrazione del comune siciliano ha diramato una nota riportata anche dalla società acese: «Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, comunica che, a seguito delle eccezionali condizioni atmosferiche verificatesi lo scorso 8 novembre 2024 con consistente pioggia caduta sul territorio comunale, l'Area Tecnica comunale ha riscontrato la presenza all'interno del locale spogliatoi di copiose infiltrazioni. Pertanto, considerato che per domani, domenica 10 novembre, si prevede il permanere delle attuali condizioni di maltempo, con piogge durante l'intera giornata, la struttura sportiva stadio Aci e Galatea sarà inutilizzabile. Nell'attesa di ricevere notizie dalla Lnd, si comunica che la partita con la Vibonese verrà rinviata a data da destinarsi».