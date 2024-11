Gli amaranto tornano con un pareggio dalla trasferta siciliana di Agrigento. La squadra di Reggio Calabria reclama un calcio di rigore ma, nel complesso della partita, non incide in attacco

Non riesce a vincere la Lfa Reggio Calabria. Gli amaranto tornano con un pareggio dalla trasferta siciliana di Agrigento. L’ennesima occasione persa, anche alla luce dei risultati delle altre, che non aiuta. Reggio Calabria come accade ormai spesso non riesce a incidere nel primo tempo sprecando tempo ed energie senza concretizzare. Il guizzo di Perri regala un punto che, come detto, non aiuta molto la classifica. Le proteste a fine gara per un nuovo rigore reclamato dagli amaranto non cancellano una prova incolore lì davanti. Occorre fare di più e presto.

Primo tempo avaro di occasioni per gli amaranto che non riescono a incidere in avanti, ma neanche a costruire un’azione degna di nota. L’unico squillo arriva all’11° minuto quando ci ha provato il solito Barillà dalla distanza.Al 23° però è l’Akragas ad andare in vantaggio con Di Mauro al termine di una azione confusa con evidenti responsabilità della retroguardia amaranto, rimasta a guardare una palla che dopo aver colpito il palo ha danzato sulla linea di porta con l’arbitro che ha assegnato il gol senza troppi dubbi, tra le proteste degli uomini di Trocini. Continua a leggere su ilReggino.it