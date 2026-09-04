Domenica scatta il campionato 2026/27. Reggina e Sambiase debuttano in casa, trasferte impegnative per Vibonese, Vigor Lamezia e Praiatortora
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Si toglie finalmente il velo sul campionato di Serie D 2026/27. Il Girone I riparte con il suo carico di fascino, sorprese e ambizioni per le diciotto compagini ai nastri di partenza, tra cui figurano le cinque rappresentanti della Calabria: Reggina, Vibonese, Sambiase, Vigor Lamezia e Praiatortora.
Reggina e Sambiase davanti ai propri tifosi
La Reggina targata Lotito si presenta come la candidata principale alla vittoria finale. Dopo il perentorio 7-0 inflitto al Praiatortora nel primo turno di Coppa Italia, gli amaranto di mister Marchionni ospiteranno al "Granillo" i siciliani del Licata con l'obiettivo di conquistare subito i tre punti ed evitare i passi falsi dell'avvio della scorsa stagione.
Esordio casalingo anche per il Sambiase, pronto a sfidare il Gela. La formazione guidata da mister Tony Lio si presenta rinnovata nell'organico ma intenzionata a dare continuità al percorso di consolidamento nella categoria, affrontata ormai per la terza annata consecutiva.
In trasferta Vibonese, Vigor Lamezia e Praiatortora
Debutto stimolante per la Vibonese, attesa sul campo del Trapani, compagine retrocessa dalla Serie C. I rossoblù, completamente rivoluzionati nell'organico, cercano il riscatto dopo le sofferenze dello scorso campionato con le carte in regola per vestire il ruolo di mina vagante.
Impegno probante anche per la Vigor Lamezia, che farà visita alla Nissa, tra le accreditate rivali per l'alta classifica. La squadra di mister Vargas arriva all'appuntamento con la spinta morale del successo ai rigori contro il Sambiase in Coppa Italia.
Infine, tanta attesa per il Praiatortora, che ritrova la quarta serie dopo mezzo secolo. Il club tirrenico comincerà il proprio cammino a Enna con la consapevolezza di poter lottare per l'obiettivo salvezza.