Riflettori puntati sul derby Hinterreggio-Rende. Trasferte difficili per Gioiese e Montalto rispettivamente sul campo di Orlandina e Torrecuso. Sfida casalinga per il Roccella

COSENZA - Non c’è due senza tre. E’ il ritornello che da una settimana rimbomba a Rende, quartier generale della squadra silana di serie D. I biancorossi hanno infilato due successi di fila e non vogliono proprio fermarsi qui. Raccogliere il tris nel derby contro l’Hinterreggio, poi, avrebbe tutto un gusto diverso. Ad attendere i silani in riva allo Stretto ci sarà una formazione, quella di mister Ferraro, con il motore improvvisamente inceppato dopo una corsa lunga 4 vittorie di fila e 5 risultati utili consecutivi. Il pari con il Brolo e soprattutto il ko esterno con il Marcianise hanno riportato con i piedi per terra i reggini. Difficile immaginare una gara alla camomilla.



Va a caccia del primo successo casalingo il Roccella. Al Comunale arriva la Leonfortese. Trasferte difficilissime per Gioiese e Montalto. La prima sarà di scena sul campo dell’Orlandina, mentre i biancoazzurri di Altomare dovranno vedersela contro il Torrecuso.