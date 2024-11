Match clou tra Cavese e Rende con l’Igea che proverà ad approfittarne sul campo del Sersale. Prova del nove per la Palmese. Tra i neroverdi fuori di 2 pedine importanti

Tra occasioni d’oro e match clou, ci sarà da divertirsi nel prossimo turno di serie D. Nella 22^ giornata prova del nove per il Rende che sfida a domicilio la Cavese con l’obiettivo sorpasso in classifica. Aquilotti con l’amaro in bocca dopo il pari con l’Aversa. Gusto dolce, invece, tra i silani trascinati da un Ferreira in grande forma. Sarà lui il sorvegliato speciale al “Lamberti”.

Dello scontro tra seconde potrebbe avvantaggiarsi l’Igea Virtus, sempre con una gara da recuperare e di scena a Sersale, su un campo in cui praticamente tutti hanno portato via punti. Ai catanzaresi l’obbligo, ovviamente, di spaccare i pronostici.

Potrebbe vincere l’equilibrio, o la paura di perdere, invece, tra Roccella e Aversa Normanna. Gli amaranto però hanno l’opportunità di sfruttare il fattore casalingo se è vero com’è vero che la salvezza passa sempre dalle mura amiche.

Chiamata al blitz esterno la Palmese che a Sarno proverà ad infilare il quarto risultato utile di fila. Attenzione però a qualche defezione di troppo per mister Dal Torrione, che dovra’ fare a meno degli squalificati Corso e Cassaro.

Dopo le dimissioni di Franco Viola, esordio sulla panchina del Castrovillari per l’ex Vibonese, Gaetano Di Maria. C’è la Turris per i rossoneri. Non proprio l’avversaria adatta per tornare a respirare in classifica.

Alessio Bompasso