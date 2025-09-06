Prima la vittoria nel derby contro la Vigor Lamezia nel primo turno di Coppa Italia (Serie D) e poi il sorteggio dei trentaduesimi di finale che lo ha messo di fronte alla Reggina il prossimo 8 ottobre. Tutto questo mentre si avvicina il debutto in campionato (Serie D, girone I) di domenica sul campo della Gelbison. Il Sambiase è attivo su più fronti e non trascura di certo il mercato.

Sambiase, un altro Under

C'è ancora un colpo in entrata infatti per la compagine giallorossa che ufficializza l'ingaggio del giovane difensore Under, Matteo Coriano. altro innesto per mister Tony Lio dunque, che aggiunge in rosa un difensore duttile che può ricoprire sia il ruolo di terzino sinistro che quello di centrale. Il neo acquisto giallorosso arriva dal Catanzaro, con cui ha svolto tutto il ritiro pre campionato. Si tratta di un classe 2005, e cresce calcisticamente nei settori giovanili di Frosinone e Cagliari (fino all’Under 19) per poi passare, nel 2023, al cosiddetto calcio dei grandi con la firma per Livorno prima e Poggibonsi poi. Nella passata stagione passata, appunto, ha vestito la maglia del Catanzaro accumulando ulteriore esperienza guardando, seppur indirettamente, il campionato di Serie B.