A pochi giorni dall'esordio stagionale, con il match di Coppa Italia (riservata alla Serie D) il Sambiase continua a puntellare il proprio mercato, cercando di dare a mister Tony Lio una rosa più competitiva possibile. A pochi giorni dal super derby di Coppa, contro la Vigor Lamezia, ecco che il club giallorosso chiude un altro colpo di mercato, rinforzando ulteriormente il pacchetto Under.

Rinforzo Under

Ufficiale l'ingaggio del giovane Gabriele Perricci che va a rinfrescare il reparto offensivo. Si tratta infatti di una promettente centrale, classe 2006, che si è formata calcisticamente nei settori giovanili della Soccer School Polignano prima e dell’Esperia Monopoli poi. Le qualità però erano lampanti, tanto che arriva la prestigiosa chiamata del Lecce. Con il club giallorosso rimane tre stagioni, militante nella Primavera del club salentino con cui peraltro si laurea campione d’Italia (due stagioni fa) e partecipa alla Youth League (la Champions League dei giovani).

Arriva al Sambiase con tanta voglia di mettersi in mostra, dopo l’esperienza con la maglia del Cosenza. Un'altra intuizione della dirigenza dunque, che cercherà di essere competitiva anche quest'anno dopo i play off raggiunti, da neopromossa, nella stagione passata.