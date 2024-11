Si complica sempre di più la situazione in casa Gioiese. La società, in difficoltà economica, ha deciso di dare spazio a un vero e proprio ridimensionamento e svariati calciatori nelle ultime ore hanno lasciato il club, in comune accordo con il sodalizio. Nel frattempo si cercheranno altri atleti, più economici, per terminare il torneo di Serie D e si farà affidamento sui giovani. Ai calciatori più esperti e rappresentativi si è aggiunto anche l'allenatore Franco Viola, il quale ha comunicato alla società viola di non intendere continuare ad allenare la squadra.

Il comunicato del club

La Asd Gioiese 1918 informa che Mister Franco Viola, dopo aver preso visione dell'attuale situazione venutasi a creare, ha comunicato che non intende continuare il rapporto con la società. La Asd Gioiese 1918 ringrazia Mister Franco Viola per l'impegno profuso in questi mesi di lavoro, augurandogli le migliori fortune per il proseguo della carriera.