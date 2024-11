Dopo la trionfale stagione 2022/2023, che ha visto la Gioiese vincere Coppa Italia regionale, campionato di Eccellenza e Supercoppa, la società reggina è già al lavoro per programmare il campionato di Serie D. Per la panchina il nome scelto è quello di Alessandro Caridi, l'ormai ex allenatore dello Stilomonasterace è stato presentato nelle scorse settimane. Adesso il sodalizio gioiese dovrà concentrarsi sulla costruzione di una rosa competitiva per poter disputare al meglio il massimo campionato dilettantistico. Il compito di allestire l'organico spetterà ad Antonio Galardo, l'ex Isola Capo Rizzuto e bandiera da calciatore del Crotone è stato infatti scelto come nuovo direttore sportivo della Gioiese

Il comunicato della società

«La Asd Gioiese 1918 è lieta di comunicare di aver trovato l'accordo con il direttore sportivo Antonio Galardo, per la stagione calcistica 2023/2024, in Serie D. La presentazione ufficiale, aperta a pubblico e stampa, avverrà domani (oggi ndr), giovedì 8 dalle ore 16, presso lo stadio "Pasquale Stanganelli" di Gioia Tauro. Si aggiunge un altro tassello fondamentale nel percorso di avvicinamento alla Stagione che verrà».

«Antonio Galardo rappresenta un elemento cardine nella costruzione della Gioiese 2023/2024. L'ex giocatore bandiera del Crotone, che nel tempo ha acquisito competenze a livello dirigenziale, sicuramente con le proprie considerevoli conoscenze farà fare un salto di qualità notevole alla Gioiese del futuro. Galardo ha esperienza calcistica di prim'ordine, maturata con il Crotone da calciatore e dirigente, tra promozioni e palcoscenici elevati, a contatto con grandi giocatori e allenatori illustri. L'anno scorso ha scoperto talenti come direttore sportivo dell'Isola Capo Rizzuto. La Asd Gioiese 1918 augura ad Antonio Galardo un'annata ricca di gratificazioni e soddisfazioni».