Domani alle 14:30 presso lo stadio "Gianni Renda" di Lamezia le due squadre si affronteranno in quello che potrebbe rappresentare uno spartiacque per il proseguo del campionato. Nel frattempo la Juniores Nazionale viola torna a giocare tra le mura amiche del "Cesare Giordano"

La quinta giornata di ritorno del campionato di Serie D mette di fronte due squadre che hanno estremo bisogno di ottenere un risultato positivo: Gioiese e Locri. La scorsa domenica entrambe sono uscite sconfitte in malo modo. Il Locri ha perso in casa con il risultato di 0-3 contro il Licata, a seguito del quale la società ha indetto il silenzio stampa. La Gioiese ha subito lo stesso parziale 3-0 in trasferta a Canicattì. Attualmente il Locri è quartultimo con 19 punti, a un passo da Nuova Igea Virtus e Portici a quota 20. Poi c'è il San Luca che segue a 17 punti.

La bagarre per evitare i playout è più che accesa e questi turni di campionato saranno cruciali per delineare il futuro. Gli amaranto hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per tirarsi fuori da questa difficile situazione. La Gioiese è ultima in graduatoria con 4 punti e la sfida contro il Locri potrebbe rappresentare un autentico spartiacque. Vincere darebbe una spinta all'intero ambiente per tentare di acciuffare il treno playout. Perdere potrebbe essere la sentenza definitiva.

Gli ingredienti ci sono tutti per assistere ad una gara di alto spessore domenica alle 14:30 presso lo stadio "Gianni Renda" di Lamezia Terme/ Sambiase. I viola sono costretti ancora ad emigrare in cerca di campi dove giocare poiché la struttura "P. Stanganelli" di Gioia Tauro è ancora indisponibile. L'amministrazione comunale ha fatto sapere di aver stanziato 150 mila euro per completare i lavori al fine di renderlo idoneo, ma ormai sembra quasi impossibile che per questa stagione le aquile della Piana e i propri tifosi possano godere del supporto delle mura amiche.

In questo senso, invece, buone notizie provengono dal settore giovanile. Cresce l'attesa in città, difatti, per il ritorno di un campionato nazionale nel glorioso campo sportivo "Cesare Giordano" di Via Rimembranze. In seguito alla ufficialità della L.N.D. i ragazzi della formazione Juniores nazionale di Mister Infusino sfideranno oggi pomeriggio alle ore 15:00 nel leggendario impianto metaurino i pari età del Portici 1906. La gara è valevole per la sedicesima giornata del girone M del torneo Under 19.

«Siamo contenti finalmente di tornare a giocare a casa nostra, quantomeno con i giovani che sono la nostra forza ed il nostro orgoglio – ha dichiarato il responsabile del settore giovanile viola Domenico Bagalà - Tutto ciò è stato possibile solo grazie al grande impegno dei tanti genitori dei nostri ragazzi, i quali si sono spesi in ogni modo per consentire alla juniores di poter finalmente giocare a casa. In nome della società Gioiese 1918, li ringrazio dal profondo del cuore per l'attaccamento dimostrato in questa stagione così difficile per i nostri colori».