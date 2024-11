Il prossimo turno del Girone I offre lo scontro regionale tra gli amaranto e i giallorossi, che con una vittoria rientrerebbero nel gruppone di testa. La truppa di Facciolo non vuole lasciare la vetta, il Locri va per rilanciarsi. Ecco il programma del weekend

L’undicesima giornata del Girone I di Serie D offre agli appassionati un intrigante derby quarta contro quinta: al Granillo andrà in scena Reggina-Sambiase. Gli amaranto vengono dalla bella vittoria di Coppa contro l’Acireale, mentre i giallorossi sono in serie positiva da quattro partite e l’ultimo weekend hanno battuto 3-0 la Nuova Igea Virtus.

A caccia di conferme la Vibonese di mister Facciolo: i rossoblù vogliono mantenere la vetta della classifica ma contro un Acireale assetato di punti non sarà semplice. Servirà massima attenzione per un impegno solo apparentemente scontato.

Chi deve rilanciarsi è il Locri: gli amaranto hanno perso le ultime due partite, al D’Alcontres contro la Nuova Igea Virtus l’occasione per dimostrare che non si è perduto l’entusiasmo.

Match complicati per le dirette concorrenti di Reggina e Vibonese, che giocano contro due squadre in forma. Il Siracusa sarà ospitato dal Castrumfavara, attualmente sesto in classifica, mentre la Scafatese se la vedrà contro la Sancataldese che proprio due giornate fa ha fermato gli aretusei.

Scontri diretti in fondo in classifica: Licata-Akragas e Ragusa-Pompei si prospettano match fondamentali per chi vuole salvarsi.

L’undicesimo turno

CastrumFavara-Siracusa

Acireale-Vibonese

Città di S. Agata-Nissa

Enna-Paternò

Licata-Akragas

Nuova Igea Virtus-Locri

Ragusa-Pompei

Reggina-Sambiase

Scafatese-Sancataldese

La classifica

Vibonese 23

Siracusa 22

Scafatese 20

Reggina 20

Sambiase 16

Castrumfavara 15

Paternò 15

Locri 13

Enna 12

Igea Virtus 12

Sancataldese 12

Nissa 12

Licata 11

Pompei 10

Sant'Agata 10

Ragusa 8

Acireale 8

Akragas 6