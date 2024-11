Il club rossoblu dice addio ufficialmente al massimo torneo dilettanti. La società del presidente Caffo sarà costretta a ripartire dall'Eccellenza. Bocciata dalla Covisod solo la Giada Maccarese

ROMA - Nessun colpo di scena. In serie D non ci sarà nessun ripescaggio. La Covisod ha ufficializzato l'esito dei ricorsi presentati dai 30 club bocciati al primo controllo dell'organo di vigilianza di serie D salvando l'Hinterreggio e la Nuova Gioiese e bocciando solo la Giada Maccarese, che va ad aggiungersi alle quattro formazioni aventi diritto che non hanno rinunciato all'iscrizione. A questo punto, è ufficiale l'addio al ritorno d'ufficio nela massimo torneo dilettanti della Vibonese, visto che il club rossoblù risultava essere solo al nono posto della graduatoria delle squadre che hanno chiesto il salto in D.