Nel diciottesimo turno del girone I, il San Luca è riuscito a strappare un punto sul campo del Real Casalnuovo, dimostrando la determinazione necessaria nella lotta per la salvezza. La squadra di Renato Mancini ha saputo contrastare le ambizioni dei padroni di casa, attualmente impegnati nella battaglia per un posto nei play off.

La partita è stata caratterizzata da emozioni e colpi di scena fin dai primi istanti. A passare subito in vantaggio sono stati i padroni di casa grazie a una rete di Vivacqua arrivata dopo appena 3 minuti di gioco. Tuttavia, la risposta del San Luca non si è fatta attendere, con Giampaolo che all'11 ha trovato il gol del pareggio.

Dopo la rete giallorossa non è mancata la pressione dei campani, ma bravo il San Luca a resistere agli assalti avversari ed a gestire la partita in modo intelligente. La formazione napoletana, desiderosa di ottenere la vittoria, ha cercato in più di un'occasione la via per la seconda marcatura, ma la difesa dei reggini si è dimostrata solida e attenta. Il triplice fischio finale ha sancito il pareggio, premiando gli sforzi del San Luca che ha saputo quindi conquistare un punto prezioso in trasferta che gli consente di portarsi a quota 8. Nel prossimo turno, in programma mercoledì 20 dicembre, la formazione di Mancini ospiterà i siciliani del Canicattì. Per il Real Casalnuovo, invece, impegno in casa del Siracusa.