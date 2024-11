Tutti gli indizi portano a lui, tecnico giovane, che sa lavorare con i giovani, che viene da un settore giovanile professionistico importante e che, da calciatore, ha una carriera di rilievo nel calcio che conta. Salvo imprevisto dell’ultima ora, Antonio Buscè sarà il nuovo allenatore della Vibonese. Si attende solo la scadenza del suo contratto con l’Empoli, il prossimo 30 giugno, e dal giorno successivo, potrà firmare con la società rossoblù.

Proprio in Toscana, con l’Empoli appunto, Buscè ha iniziato la carriera da allenatore, facendo tutta la trafila nel Settore giovanile arrivando anche a vincere il campionato Primavera nella stagione 2020/21 (in finale 5-3 all’Atalanta con doppietta di Baldanzi, esploso in A in questa stagione e in evidenza al recente Mondiale Under 20 con la Nazionale). Si riparte da Buscè, allora, per avviare un nuovo progetto in casa rossoblù che possa portare determinati risultati e riconquistare la fiducia della gente.