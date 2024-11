Domenica negativa per le calabresi di Serie D: tre sconfitte ed un pari il bilancio della sesta giornata del campionato.

Cade la capolista Cittanovese che passa in vantaggio al 14' con Crucitti ma i padroni di casa del Biancavilla la ribaltano nel secondo tempo con Porcaro e Graziano.

Cittanovese che resta ancora al comando con 13 punti ma è agganciata da Acireale ed F.C. Messina.

Perde anche il Rende, al "Lorenzon" i biancorossi resistono all'urto dell'F.C. Messina per più di un tempo, ma al 61' Palma segna il gol vittoria dei giallorossi. Sconfitto anche il Roccella: 2-0 in Campania contro il Santa Maria.

Unico pari della giornata per le squadre "made in Calabria" è quello del San Luca che fa 1-1 in casa contro il Paternò: Carbone su rigore porta in vantaggio i reggini, il pari siciliano è di Raia

I risultati della sesta giornata

Biancavilla – Cittanovese: 2-1

Licata – Dattilo: 4-1

Marina di Ragusa – Acireale: 1-2

Rende – FC Messina: 0-1

S. Agata – Rotonda: 2-1

San Luca – Paternò: 1-1

Santa Maria Cilento – Roccella: 2-0

Troina – Castrovillari: RINV.

ACR Messina – Gelbison: RINV.