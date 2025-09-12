VIDEO | La seconda giornata del girone I può già dare delle risposte per gli amaranto, che devono dimostrare di essere squadra dopo la sconfitta di Favara. I siciliani sono ora ospitati dal Sambiase, mentre Vigor Lamezia e Vibonese vanno in trasferta
Archiviata la prima brutta sorpresa della stagione, la Reggina di mister Bruno Trocini vuole i primi tre punti del campionato. Dopo la sorprendente sconfitta all’esordio contro il Castrum Favara, gli amaranto ospitano al “Granillo” la Nissa – che lo scorso weekend è stata fermata in casa dalla neopromossa Milazzo. Un’occasione per permettere ai tifosi di tirare un sospiro di sollievo dopo un avvio inaspettatamente complicato.
I siciliani guidati da Pietro Infantino saranno i prossimi avversari del Sambiase, che al D’Ippolito – davanti ai propri tifosi – vogliono riscattare la sconfitta per 2-0 contro la Gelbison. Morale opposto per i cugini della Vigor Lamezia che, dopo aver battuto di misura l’Acireale, cercano un altro risultato positivo contro l’Athletic Club Palermo.
Chiude il quadro delle calabresi la Vibonese, forse la più convincente delle quattro sorelle. I rossoblù di mister Raffaele Esposito vogliono confermare le buone sensazioni e il successo dell’esordio anche a Enna: i gialloverdi sono reduci dall’1-1 a Ragusa.
Il programma della seconda giornata
Acireale-Savoia
Milazzo-Nuova Igea Virtus
Paternò-Gelbison
Reggina-Nissa
Sambiase- Castrum Favara
Gela-Ragusa
Athletic Club Palermo-Vigor Lamezia
Enna-Vibonese
Sancataldese-Messina