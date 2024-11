Clima teso in casa Locri. Il presidente del club amaranto Antonella Modafferi, al termine della partita persa in casa 1-4 contro il Marsala ha minacciato di voler ritirare la squadra dal campionato di serie D. «Stasera ci riuniremo e prenderemo una decisione definitiva» - ha tuonato in sala stampa, contestando anche l’arbitraggio del signor Pistarelli di Fermo. «Ho riposto la decisione nelle mani degli atri soci – ha proseguito Modafferi - non possiamo più sostenere le spese per questo campionato». Al triplice fischio finale è esplosa anche la contestazione dei tifosi. Nel mirino il fischietto umbro, il tecnico Alessandro Pellicori, uscito scortato dallo stadio, e l’intera dirigenza locrese.