Domenica i Lupi del Pollino ospiteranno i campani per la sfida della 26esima giornata. I padroni di casa, penultimi in classifica, non possono più concedersi passi falsi

Ancora un banco di prova, l’ennesimo della stagione, per i rossoneri del Castrovillari di mister Andrea Tricarico. Nella ventiseiesima giornata di campionato, al comunale “M. Rende – 1° Maggio” arriva il Real Casalnuovo.

Il Castrovillari è reduce dalla pesante sconfitta in terra sicula, un passivo di quelli che fanno male, contro l’Akragas sono stati incassati ben cinque reti contro uno solo realizzato. Un risultato, per certi versi, anche assimilabile laddove potesse essere configurato in una situazione unica stagionale, il problema è che già in altre quattro gare, oltre l’ultima, la squadra rossonera è stata mortificata.

Giro di walzer tra questo e quell’incarico, stessa cosa dicasi per i giocatori, ma la sostanza, tristemente resta inchiodata su un viatico che in pochi ormai vedono riparabile. Con appena 11 gare a disposizione (12 da calendario ma il Castrovillari rispetterà un turno di riposo, al 33° turno) sembra poco il tempo per rimediare.

A 13 punti dalla quint’ultima (Locri), le quote per il passaggio della speranza attraverso i play out calano vertiginosamente, senza aggiungere, tra l’altro, le belligeranze di rimonta manifestare dalla Gioiese, ultima in classifica, che, con l’avvento del nuovo gruppo societario guidato dal presidente Martino, ha dato vita a un corposo mercato puntando (dichiarazioni rese in conferenza stampa di presentazione) a risalire la china per giocarsela ai supplementari del campionato.

È dura, non poco, lo sanno tutti, se si dovesse concretizzare la salvezza, attraverso qualsiasi modo, la cosa resterebbe in eterno scritto negli annali. La verità è nuda e cruda, le prediche e i proclami oramai non hanno più terreno fertile.

Mister Tricarico, capitan Cosenza, la società sono consci che ogni gara deve essere interpretata come una finale, magari sopperendo alla qualità con la quantità, premiando agonismo e forza. Laddove anche questo dovesse essere una chimera, l’opera sarebbe completa. Intanto, per l’espulsione rimediata contro l’Akragas da Tricarico, la squadra sarà guidata in campo dal secondo mister Giuseppe Donato.

E chi arriva sa bene che troverà una squadra se non disperata ma quasi. Il Real Casalnuovo, adagiato comodamente al 6° posto in classifica, guarda ai play off ma senza farne un dramma se sfumassero, per intanto si chiude l’annata con la conferma della categoria. Un cammino non certo esaltante nelle gare in trasferta, su 11 gare disputate 3 sono state le vittirie, 2 i pareggi mentre 6 le sconfitte, con 11 reti realizzate e 18 subite. La speranza è l’ultima a morire, l’adagio calza ancora bene ai piedi del Pollino, resta da capire fino a quando.

La direzione arbitrale

La gara di domenica tra Castrovillari e Real Casalnuovo del prossimo 4 febbraio sarà diretta dal sig. Dylan Marin (Portogruaro) coadiuvato da Stefano Petarlin (Vicenza) e Davide Bignucolo (Pordenone).