Allo stadio “Aci e Galatea” di Acireale protagoniste Acireale e Castrovillari, gara valevole per la 13^ giornata del campionato di Serie D girone I. Non sembra portare benefici la “cura Marra”, soprattutto sull’atteggiamento e sul rendimento dei granata ancora nella fase evolutiva per cambio modulo, oggi schierato con un 3-4-1-2.

Il Castrovillari, largamente rimaneggiato, sfodera una prestazione di personalità. Al 29’ sugli sviluppi di un calcio piazzato, Aceto la deposita in rete. Pochi minuti dopo, minuto 36, su calcio di rigore, Montaperto riequilibra la gara. Vantaggio dell’Acireale, allo scadere della prima frazione, al 44’, grazie a una sfortunata deviazione nella propria porta di Olivieri. Al rientro, i rossoneri prima la pareggiano ancora con Aceto (54’) e a un quarto d’ora dalla fine si riportano in vantaggio con Azzaro. Rete del pari definitivo al minuto 80 con Romano che sfrutta a dovere un calcio d’angolo. Tante reti, sicuramente gara che diverte gli spettatori ma che lascia l’amaro in bocca al tecnico Giuseppe Donato. “Conoscevamo il modulo con il quale, da due gare, in settimana abbiamo studiato le contromosse. Peccato, potevamo portare a casa i tre punti – il pensiero del mister che oggi ha guidato il Castrovillari -, dispiace aver subito una rete a dieci minuti dalla fine, tra l’altro in una fase dove chiedevamo un cambio ma l’Acireale ha battuto il calcio d’angolo velocemente cogliendoci impreparati. Tutto sommato – continua – torniamo a casa soddisfatti, orgoglioso di questi ragazzi che, tra mille difficoltà, onorano la maglia del Castrovillari. Ora abbiamo due settimane per prepararci al meglio per la prossima a San Luca – conclude - domenica osserveremo un turno di riposo. E in due settimane possono cambiare tante cose”.

Il tabellino

ACIREALE (4-3-1-2): Zizzania; Sirimarco, Maltese, Vaccaro, Mirabelli; Corigliano (59' Romano), Lucchese, Di Mauro (59' Milo); De Mutiis (50' Lo Coco); Cicirello, Montaperto (71' Savanarola). A disp.: Bollati, Germinio, Sticenko, La Vigna, Cusumano. All. Salvatore Marra.

CASTROVILLARI: Patitucci; Giacalone, Olivieri, Aceto, Atteo, Basile, Izco, Cosenza, Serafino, Azzaro, Scognamiglio. A disp.: Aprile, Macaluso, Arrigucci, Toziano, Teyou, Abbenante, Figliuzzi. All. Giuseppe Donato

ARBITRO: De Stefanis di Udine (Mamouni-Fragiacomo).

MARCATORI: 29', 54' Aceto, 36' rig. Montaperto, 44' aut. Olivieri, 76' Azzaro, 80' Romano.