Il Castrovillari nella gara interna contro la Nuova Igea Virtus che poteva rilanciare speranze e ambizioni, come non mai sino ad oggi, ingoia un boccone amaro quando, allo scadere della partita, già si stava crogiolando per la prima vittoria a cospetto dei propri tifosi. È la solita storia, purtroppo, con la difesa rossonera che concede troppo, quest’anno una costante che perseguita con ossessiva puntualità. Nonostante tutto, con tanto rammarico, il risultato di oggi consente di accorciare rispetto alle quint’ultime con il Portici che ha osservato un turno di riposo e con il Locri che è stato sconfitto dall’Akragas, i punti ora che separano le posizioni sono 11, a -3 per un posto nei playout. E dire che sembrava che la dea bendata oggi avesse deciso di omaggiare i rossoneri proprio in occasione della rete del vantaggio scaturita in una circostanza di pericolo.

La Nuova Igea Virtus rischia di segnare proprio al 49’ quando Trombino colpisce la traversa con palla che viene spazzata dalla difesa locale innescando un micidiale contropiede con Izco bravo a capitalizzare al massimo l’opportunità e segnare la rete del vantaggio. Paradossale che il vantaggio scaturisca da un’occasione sfavorevole e che il fato trasformi in vantaggio. Ma tant’è. Potrebbe anche raddoppiare il Castrovillari con Palma, si oppone il bravo portiere ospite Staropoli che, alla luce del risultato finale, salva il risultato. E per come già anticipato, quando tutti controllano il cronometro nella speranza di esultare, da una palla, l’ennesima, lanciata da lontano nell’area rossonera lesto il calciatore Avevi, in campo dal 68’ al posto di Ferrigno, che approfitta di una dormita della retroguardia e piazza la sfera che porta in dote il pari.

Per il Castrovillari, tra sette giorni, trasferta difficile allo Stadio “Oreste Granillo” contro LFA Reggio Calabria, per la Nuova Igea Virtus incontro casalingo contro l’altra calabrese Vibonese.

Il tabellino

Castrovillari - Nuova Igea Virtus 1-1

CASTROVILLARI (4-3-3): Patitucci; Vottari, Oproiescu, Cannino, Anzillotta (63’ Palma);Atteo, Cosenza, Izco;Nicoletti (75’ Visciglia sv),Khoris (84’ Jawara sv), Scognamiglio (30' Conti ). A disp.: Aprile, Abbenante, Monaco, Dimitrov, D'Amore, Palma. All.: Boncore.

NUOVA IGEA VIRTUS (3-4-3): Staropoli; Di Cristina, Ferrigno (68’ Aveni ), Della Guardia; Catanzaro (68’ Verdura ), Trovato (62’ Calafiore ), Abate (62’ Biondo ), Ordonez; Trombino, Di Piedi (68’ De Gaetano ), Longo. A disp.: La Rosa, Franchina, Cutrona, Cannistrà. All.:Di Gaetano.

ARBITRO: Tassano di Chiavari 6

MARCATORI: 49' Izco (C), 91' Avevi (I)

Ammoniti: Ordonez (I), Nicoletti (C), Vottari (C), Di Piedi (I), Oproiescu (C), Longo (I)