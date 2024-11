I Lupi del Pollino non entrano mai in partita contro un avversario che conquista senza problemi i tre punti e si conferma al sesto posto in classifica

Amara trasferta per i rossoneri di mister Tricarico che, alla prima gara del girone di ritorno, subiscono la sedicesima sconfitta in campionato (dodicesima fuori casa) ad opera di un Sant’Agata (3-0) che resta stabile in classifica in sesta posizione a ridosso dei play off distanti ad un solo punto.

La sblocca Alagna che al minuto 26’ con caparbietà ruba un pallone al giovane rossonero Abbenante e, entrato in area dal lato sinistro, beffa il portiere Patitucci con una chirurgica conclusione sul primo palo. Il Castrovillari ancora una volta subisce una rete per una disattenzione. Seconda marcatura al 60’ con Saverino che, all’altezza quasi del dischetto di rigore, la piazza a mezz’altezza nell’angolo destro dove questa volta Patitucci non può arrivare.

Fa tutto il Castrovillari in occasione della terza e definitiva rete della giornata. Sbaglia il rinvio di piedi il portiere Patitucci, palla che termina a Alagna (migliore in campo) che tenta di mettere lo zampino per la sua personale doppietta, bravo nella prima occasione ad opporsi dallo stesso Patitucci respingendo la velenosa conclusione, sulla palla si avventa Marcellino che sostanzialmente chiude i conti e consegna alla storia la nona vittoria (sul campo sarebbero dieci escludendo il fattaccio contro l’LFA Reggio Calabria) del Sant’Agata.

Un Castrovillari abulico, in difficoltà quando tenta di impostare per bussare dalle parti di Iovino, imbarazzante nella fase difensiva agevolando di fatto gli avversari. Impresa sempre più ardua quella che si ipotizza nell’immaginario rossonero, la salvezza è in sostanza legata esclusivamente alla lotteria dei play out anche in virtù della quasi certa bandiera bianca della Gioiese che la relega all’ultimo posto assorbendo quindi la retrocessione diretta. Per i rossoneri prossimo impegno casalingo tra sette giorni al comunale di Castrovillari contro il Ragusa.

Il tabellino:

Sant'Agata-Castrovillari 3-0

SANT’AGATA (4-3-3): Iovino; D'Amore G., Falla, Nagy, Squillace; Marcellino, Maresca(61' Esposito), Nunzi(70' Fiorillo); Aquino(61' Capogna), Alagna(82' Carrozzo), Saverino(75' Lo Grande). A disp.: Bottino, D’Avanzo, Mincica, Sparacio. All. Facciolo.

CASTROVILLARI (3-5-2): Patitucci;Visciglia(61' Scognamiglio), Izco, Aceto, Atteo, Abbenante, Monaco(46' Oproiescu), Cosenza, Palma, Novello(46' Khoris), Candilio. A disp.: Rugna, Conti, Andreassi, Figliuzzi, D'Amore M., Jawara. All. Tricarico.

ARBITRO: Schmid di Rovereto (Posteraro-Rossetto).

MARCATORI: 26' Alagna, 60' Saverino, 81' Marcellino.

AMMONITI: Aceto (C), Maresca (S), Abbenante (C)