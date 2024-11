Nell’undicesima giornata di campionato, è la squadra di Dal Torrione a portare un sorriso in Calabria che al Lopresti mette ko la Sicula Leonzio. Il Rende sembra ormai essere entrato in piena crisi. Seconda sconfitta consecutiva

A far sorridere le calabresi del massimo torneo dilettantistico, ci pensa la Palmese che ritrova la vittoria al Lopresti contro l’ormai ex capolista Sicula Leonzio. Le firme portano il nome di Lavrendi e Crucitti, una vittoria di misura. La squadra di Dal Torrione, si porta a meno cinque dalla vetta.

Secondo ko consecutivo, invece, per il Rende che scivola al quinto posto. Ad infliggere il colpo questa volta, è una rinata Turris, che dopo un avvio di stagione travagliato, zittisce il Lorenzon. Dopo lo svantaggio del primo tempo, il Rende trova il gol del pari in avvio di ripresa con Viterriti. Ma la gloria viene vanificata sul finale. I corallini mettono il timbro sul match chiudendo i conti per 3-1.

Ci crede e ci prova ma alla fine il Castrovillari cede contro la Sarnese. Di due gol sotto, la squadra di Viola prova ad accorciare le distanze con Miceli ma i granata non lasciano scampo. Il Castrovillari resta così pesantemente invischiato nella lotta per non retrocedere.

Due distrazioni fatali in zona cesarini e il Roccella capitola in casa contro il Gela. Gli jonici rimangono ancorati in piena zona retrocessione. Mai pericolosi, stringono i denti per tenere il pari senza voler andare oltre. I siciliani, approfittano delle sviste dei padroni di casa e su due ripartenze chiudono la partita.

Finisce con un pari Rocambolesco tra Sersale e Gragnano. I calabresi sfiorano l’impresa ma alla fine non riescono a conquistare il primo successo in serie D, facendosi rimontare dagli ospiti per tre volte. La pecca, ancora una volta è di non aver blindato per tempo il risultato.

Maria Chiara Sigillò