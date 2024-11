I rossoneri conquistano i 3 punti, alimentando qualche spiraglio di speranza, grazie all'autogol di De Rosa. Ancora un boccone amaro invece per la squadra viola, sempre più ultima in classifica

Il derby calabrese, valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie D del girone I, vedi imporsi il Castrovillari sul campo della Gioiese con il risultato di 0-1. Boccone amarissimo da mandar giù per le aquile della Piana. Spiraglio di speranza per i lupi del Pollino.

Primo tempo

Una prima frazione che procede a ritmi blandi con poche giocate ad entusiasmare l’esiguo pubblico che assiste silente e infreddolito dagli spalti del “G.Lopresti” di Palmi. La Gioiese parte meglio e pronti via Osama Benkhalqui, l'unico che ha cercato di inventare qualcosa, dal limite dell'area tira al volo alto sulla traversa. Al 19' su un cross innocuo del Castrovillari, il centrale difensivo viola De Rosa svirgola e compie un beffardo autogol.

Successivamente i pianigiani cercano di agganciare il pareggio, e al 27', l’incontenibile Benkhalqui , dopo una serpentina, dal vertice dell'area calcia in diagonale trovando la respinta corta del portiere ospite, il quale lascia la sfera a disposizione dell'attaccante Viola Sanchez che sopraggiunge e a porta sguarnita non riesce a ribadire in rete da pochissimi metri, quando ormai tutti avevano già gridato al gol. Al 37' Garofalo per la Gioiese, servito da Rizzo, dopo un'ottima sventagliata del solito Benkhalqui, dal limite colpisce debolmente depositando la sfera tra le braccia del portiere Rugna. Sul finire del tempo i lupi del Castrovillari, con due azioni fotocopia, con palla messa in mezzo dalla corsia sinistra, si rendono pericolosi sempre con Novello, che però non trova la porta.

Secondo Tempo

Le squadre rientrano dagli spogliatoi al piccolo trotto, senza particolari impeti. Al 52' Benkhalqui calcia di potenza una punizione con il pallone che sorvola di poco la traversa. All'80' è Izco dei rossoneri che ha tra i piedi la palla del raddoppio: servito tutto solo in area dall'intraprendente Scognamiglio insinuatosi dalla corsia sx, batte a colpo sicuro, ma trova la respinta delle gambe di un difensore Viola in intervento disperato. All’86’ Scognamiglio slalomeggia in area e viene atterrato guadagnandosi un calcio di rigore per i rossoneri. Il Penalty viene battuto da Khoris che spedisce malamente a lato. La partita finisce senza offrire altre azioni degne di nota.

Per il Castrovillari la vittoria odierna equivale a una provvidenziale boccata d’ossigeno. La pausa natalizia la si potrà sfruttare per riordinare le idee con maggiore positività e cominciare il girone di ritorno con un passo diverso. Per la Gioiese, invece, questa sconfitta tra le mura amiche è un’autentica mazzata sulle già vacillanti speranze salvezza. Nelle prossime ore la società viola farà ulteriore chiarezza su come intende proseguire nell’imminente futuro.

Il tabellino

Gioiese: Rugolo, Maressa, Armani, Mandaglio, De Rosa, Messaggi, Benkhalqui, Di pinto, Rizzo, Garofalo, Sanchez. In panchina: Borrello, D'Amato, Mercurio, Aloisio, Toscano, Miceli, Di Maggio, Perdonò, Boakye. All. Caridi

Castrovillari: Rugna, Olivieri, Anzillotta, Aceto, Atteo, Abbenante, Candilio, Cosenza, Khoris, Novello, Izco. In panchina: Aprile, Visciglia, Andreassi, Figliuzzi, Marrone, D'amore, Jawara, Scognamiglio. All. Tricarico

Arbitro: Salvatore Marco Testai' sez. di Catania, coadiuvato da Davide Gigliotti sez. di Lamezia terme e Giovanni D'Amico sez. Lamezia terme.

Marcatori: 19' pt De Rosa (aut. G)