Partita ufficialmente con la coppa Italia la nuova stagione di serie D. Domani in campo tre formazioni calabresi. Derby della Sila tra Montalto e Rende ed esordio del Roccella sul campo del Due Torri

RENDE (CS) - Si alza il sipario sulla stagione della Serie D targata 2014/2015 con il turno preliminare di Coppa Italia in programma in questo week-end. Oggi i cinque anticipi ma il clou sarà domani con in campo tre formazioni calabresi. Due si affronteranno nel derby della sila, quello che metterà di fronte Montalto e Rende. Bagnerà la nuova annata nel massimo torneo dilettanti anche la neo promossa Roccella. La squadra reggina sarà impegnata al di la dello Stretto contro il Due Torri. La sfida tutta cosentina sarà diretta dal fischietto reggino Gaetano Massara, fresco di promozione nei quadri della C.A.N.D. Due Torri-Roccella sarà arbitrata, invece dal signor Vincenzo Madonia, della sezione di Palermo. La formula del turno preliminare prevede subito i calci di rigore in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari. (ab)