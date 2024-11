A salvare ci pensa Silvestro, che dopo l'1-1 del primo tempo, a dieci minuti dalla fine mette il timbro da tre punti. Tutti i risultati

VIBONESE-IGEA VIRTUS 2-1

In una domenica caratterizzata dal vento che inizialmente aveva fatto temere il peggio, arriva la vittoria fondamentale per la Vibonese in casa contro l'Igea Virtus, grazie alle reti di Ciotti e Silvestro. Vittoria fondamentale quanto sofferta. Dopo il gol del vantaggio infatti arriva il pari degli ospiti , ancora una volta su corner, firmato Biondi, chiudendo così il primo tempo 1-1.

Secondo tempo



Tutto da rifare per la squadra di Orlandi che ad inizio ripresa opera i primi cambi. Gli ospiti continuano a spingere mettendo in difficoltà più volte la Vibonese che pare faccia fatica ad avanzare nell'area avversaria.

Tra botta e risposta però, a 10 minuti dalla fine arriva il gol del raddoppio targato Silvestro che, dopo una mischia in area, la piazza nell'angolino inarrivabile. "Luigi Razza" in visibilio.

Al triplice fischio, è festa. I rossoblù sotto la curva per festeggiare e ringraziare ancora una volta i tifosi sempre presenti.

Gli altri risultati



CITTANOVESE-NOCERINA 0-3

Con la vittoria sui giallorossi, la Nocerina continua a mantenere la vetta insieme a Vibonese e Troina che in rimonta batte la Sancataldese. La Cittanovese rimane comunque fuori dalla zona play out.

ROCCELLA-EBOLITANA 4-0

Poker degli ionici e tre punti d'oro per un miglior piazzamento negli spareggi salvezza.

MESSINA-PALMESE 4-4

Palmese beffata. I neroverdi non riescono a mantenere il vantaggio. Si complica la strada della salvezza.



GELBISON-ISOLA CAPO RIZZUTO 3-1

L'Isola Capo Rizzuto già retrocesso si lascia andare alla Gelbison.

CLASSIFICA

Vibonese, Nocerina, Troina 67; Ercolanese 57; Igea Vrtus 54; Gela 49; Acireale 46; Gelbison 45; Messina 44; Sancataldese 40; Portici, Cittanovese 38; Palmese, Roccella 31; Ebolitana 29; Palazzolo 25; Paceco 20; Isola Capo Rizzuto 12