Al “Granillo” andrà in scena il big match prima contro seconda: gli amaranto hanno la grande occasione per agganciare i rivali. Al “Macrì” il Sambiase cerca conferme mentre al Cavallo alato servono punti salvezza: il programma della 23esima giornata

La 23esima giornata del girone I di Serie D può segnare uno spartiacque importante per la stagione. La Reggina di Bruno Trocini avrà l’opportunità, davanti ai propri tifosi, di battere e agguantare in classifica l’attuale capolista, il Siracusa di Turati. Una partita fondamentale, la più importante della stagione, alla quale gli amaranto arrivano in ottime condizioni psico-fisiche: gli aretusei sono avvisati.

Guarda molto interessato alla partita il Sambiase di mister Morelli: dopo la vittoria casalinga contro la Sancataldese, i giallorossi vogliono confermarsi contro il Locri. Al “Macrì” i padroni di casa hanno, però, l’occasione di ritrovare la vittoria dopo settimane molto complicate: ci aspettiamo una partita avvincente.

Chi, invece, è rinata nell’ultimo mese è la Vibonese: da gennaio, i rossoblù vantano il miglior attacco e la miglior difesa del campionato, e contro la Sancataldese Terranova e compagni vogliono il poker consecutivo di vittorie.

Il programma della 23esima giornata

Castrum Favara-Paternò

Pompei-Nissa

Locri-Sambiase

Igea Virtus-Licata

Ragusa-Enna

Reggina-Siracusa

Sancataldese-Vibonese

Scafatese-Akragas

Sant’Agata-Acireale

La classifica

Siracusa 51

Reggina 48

Sambiase 45

Scafatese 42

Vibonese 42

Nissa 33

Igea Virtus 30

Paternò 30

Castrum Favara 28

Enna 26

Ragusa 23

Sancataldese 23

Locri 22

Pompei 21

Acireale 21

Licata 19

Sant’Agata 17

Akragas 14