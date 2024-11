Si sapeva che per la Gioiese la giornata odierna del campionato di Serie D sarebbe stata proibitiva, in trasferta al cospetto della capolista Trapani. Le più infauste previsioni dei sostenitori viola si sono avverate nel pomeriggio allo stadio "G. Basciano", dove il Trapani ha dilagato con il risultato di 8-0. I pianigiani, in difficoltà economiche, hanno onorato il campionato andando a disputare il match con una rosa composta da tantissimi under e atleti della formazione Juniores, ma sono stati severamente puniti in campo.

Primo tempo

Al 4' Giovanni Sbrissa porta subito in vantaggio il Trapani con un tiro di destro molto potente. Al 12’ raddoppio dei siciliani con Agostino Mascari, che con una rovesciata sotto porta batte per la seconda volta Rugolo. Al 21’ arriva il primo timbro in maglia granata di Marco Palermo. E il Trapani si può dire che chiuda la contesa già sul 3-0 al primo tempo. Ma la capolista non sembra placare la propria sete e, al 25’ con una pennellata su punizione di Federico Marigosu, si porta sul il 4-0. Al 37’ Federico Marigosu, trovato in area da Pino, sigla il 5-0 con cui le squadre guadagnano gli spogliatoi.

Secondo Tempo

La seconda frazione continua sullo stesso spartito. Al 53’ a segno Francesco Bova al suo esordio in maglia granata. Al 63' Giovanni Sbrissa porta il Trapani sul 7-0. Ma i granata non rallentano e al 74' trovano un colpo di testa vincente di Boubacar Samake che sancisce il risultato di 8-0 che perdurerà fino alla fine. Il Trapani continua la sua corsa verso la vittoria del campionato. La Gioiese si lecca le ferite e pensa già al prossimo turno infrasettimanale, prima della sosta natalizia, che la vedrà sfidare in casa il Castrovillari, diretta concorrente per la salvezza.

Il tabellino

Trapani-Gioiese 8-0

Trapani: Ujkaj, Pino (Pipitone 46’), Bolcano, Sabatino (De Santis 57’), Morleo (Liepins 46’), Acquadro, Palermo, Sbrissa, Marigosu (Samake 63’), Kragl (Bova 46’), Mascari. In panchina: Tartaro, Bollino, Balla, Samake, Ba. All. Torrisi

Gioiese: Rugolo, Maressa (Miceli 60’), Armani, Mandaglio (Di Maggio 60’), De Rosa (Damato 48’), Messaggi, Benkhalqui, Faraone (Di Pinto 48’), Rizzo (Perdonò 48’), Garofalo, Sanchez. In panchina: Borrello, Mercurio, Toscano, Boakye. All. Caridi

Arbitro: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia; assistenti: Romualdo Piedipalumbo di Torre Annunziata e Luigi Ferraro di Frattamaggiore

Marcatori: Sbrissa 4’ e 62’, Mascari 12’, Palermo 21’, Marigosu 25’ e 37’, Bova 53’, Samake 74’

Note: Ammoniti Miceli. Calci d’angolo: 5-0 Recuperi: 3’ st. Spettatori: 4.725