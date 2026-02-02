Risultano amari i derby per il Sambiase poiché, dopo la sconfitta contro i "cugini" della Vibonese di settimana scorsa, segue quella nel derby ancor più atteso contro la Vigor Lamezia in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Serie D (girone I). Nella bolgia dello stadio D'Ippolito, i giallorossi cedono il passo agli avversari che si impongono per 0-1 grazie alla rete di Cosendrey. I giallorossi, però, possono recriminare per un gol annullato per presunto fuorigioco.

Parla Folino

Nella conferenza stampa post partita si è espresso il presidente del club sambiasino, Angelo Folino: «Mi sono innanzitutto complimentato con i miei ragazzi per l'impegno messo in campo e posso dire che, anche come società, siamo soddisfatti di quanto visto nei novanta minuti. Il campo poi ha detto 0-1 in favore della Vigor Lamezia e di questo diamo merito a loro. Ho mandato anche un messaggio al gruppo dei tifosi per scusarmi per la mancata vittoria nel derby. l Vigor Lamezia veniva da un periodo positivo, mentre noi da uno più sofferto ma oltre a questo non dobbiamo dimenticare la squalifica di Calabrò e l'assenza di Marrello che sono due pedine sicuramente importanti nello scacchiere di mister Tony Lio, mister su cui la società nutre la massima fiducia».

Sul gol annullato, lo stesso patron Folino si esprime con il suo solito garbo e la sua eleganza che ormai lo contraddistinguono: «Non vorremmo parlare di questi episodi, anche perché altrimenti diventeremmo come tutte le altre società. Vorremmo però parlare della programmazione del Sambiase Calcio e su come dare seguito anche a una sconfitta dolorosa come lo è un derby. Chiedo scusa ai tifosi e prometto che ci prenderemo ben presto grosse soddisfazioni».