Altro gettone, nuovo giro. Riprende il campionato del Castrovillari dopo il turno di riposo imposto dal calendario per la 23sima giornata di domenica 21 gennaio. Nel frattempo c'è stato il ritorno ai piedi del Pollino del DS Ciccio Molino e, cercando di interpretare il pensiero societario, si tratta di una mossa fatta sicuramente per garantire una “spalla” a mister Tricarico anche in tema di “ordine e disciplina”. Per quanto si possa cercare di velare, l’ambiente è sottopressione, non potrebbe essere diversamente. Tra le novità, ecco un bel colpo di mercato, Molino ha infatti pescato dalla Sportist Svoge (serie B bulgara) il difensore Tihomir Dimitrov, 24 anni che porta in dote anche 5 presenze nell’under 21 del proprio Paese. Un puntello importante per Andrea Tricarico, superfluo rimarcare che proprio il reparto arretrato è quello maggiormente in sofferenza.

Perdere a Trapani è capitato a tanti, squadra tra le più forti in tutti i 9 gironi di Serie D, aver perso dieci giorni fa contro la corazzata siciliana non è certo la gara che ha complicato l’aspirazione di salvezza dei rossoneri di Tricarico. La capolista ha infatti dimostrato il suo valore anche nella scorsa giornata battendo in rimonta proprio la Vibonese, prossimo temibile avversario del Castrovillari.

Per i Lupi del Pollino, dunque, testa ora alla 24esima giornata del girone I e alla squadra allenata da Buscè, unica calabrese con un percorso che si può definire più che positivo. Avversario difficile sulla carta, la Vibonese, con i suoi 49 punti e saldamente in terza posizione in classifica con +13 su LFA Reggio Calabria, diretta inseguitrice, arriverà al "Mimmo Rende" con all’attivo 15 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte con 51 reti realizzate e 20 subite.

Divario importante nella sfida di domenica 28 gennaio ma nulla è scritto nel calcio, il campo spesso ha smentito pronostici facile. Se la tecnica latita per i rossoneri, fondamentale allora che vengano sfoderate orgoglio e determinazione, occorre urgentemente una "trasfusione" di punti in classifica prima che la situazione si appiattisca determini anzitempo la triste ipotesi della retrocessione. Fischio d'inizio della sfida tra Castrovillari e Vibonese in programma domenica 28 gennaio alle ore 14.30.