Agli aretusei basta un goal dell’esterno per stendere la truppa di Facciolo e allungare a +7. Quattro punti in meno della capolista per il magico Sambiase, che grazie al goal e all’assist di Ferraro regola il Paternò. Ecco i migliori tre del sedicesimo turno

Il Siracusa riscatta il mezzo passo falso esterno contro il Paternò vincendo il big match contro la Vibonese. Il mattatore dei rossoblù è Andrea Di Grazia, che scarta il cioccolatino offertogli da Limonelli con un preciso tocco sotto. 0-1 al Razza, con il Siracusa che si dimostra imperforabile dietro: sono solo cinque le reti subite dagli azzurri nelle prime 16 giornate.

Vogliamo parlare della favola Sambiase? I giallorossi allenati da Claudio Morelli trovano la quinta vittoria consecutiva e il decimo risultato utile consecutivo. L’ultima vittima di Umbaca e compagni è l’ostico Paternò, battuto 2-1 al D’Ippolito: Ferraro e Zerbo indirizzano, il gran goal di Guida è solo uno spavento. Sambiase a -4 dalla vetta, a pari punti con la Scafatese.

La truppa di Atzori batte, infatti, 3-1 il Sant’Agata: di Markic, Palmieri e Potenza le reti dei campani. Buona la prima sulla panchina del Locri per Domenico Zito: il Cavallo alato supera 2-0 l’Enna con le reti di Leveque e Reis.

Ha riposato, invece, la Reggina: la sfida contro il Castrum Favara è stata rinviata per problemi logistici legati alla tempistica della trasferta siciliana, anticipata con netto ritardo a sabato 14 dicembre per motivi di sicurezza.

Da segnalare, in fondo alla classifica, le vittorie di Pompei e Ragusa contro Licata e Igea Virtus. Chiudono il quadro l’1-0 della Nissa sull’Akragas e il 2-2 tra Sancataldese e Acireale.

La top 3 di LaC Sport

Il gradino più alto del podio non può che essere di uno dei grandi protagonisti del favoloso Sambiase. Luca Ferraro è l’mvp del match contro il Paternò: prima segna l’1-0 con un goal da rapace in area di rigore, poi confeziona l’assist per il 2-0 di Gabriele Zerbo. Come ha scritto un tifoso sotto uno degli ultimi post dei giallorossi su Facebook: «Mamma mia Luca Ferraro, oggi sembravi un cavallo. Hai lottato sempre per la squadra, hai vinto contrasti». Se lo dicono anche i tifosi…

Secondo posto per il mattatore della Vibonese. Andrea Di Grazia va vicino al goal più volte durante la partita, al 63’ trova il colpo giusto con un delizioso scavetto davanti a Brusca.

Medaglia di bronzo settimanale per Alessio Leveque, il miglior giocatore di questa prima parte di stagione locrese. A metà primo tempo colpisce una traversa, poi segna da attaccante vero. Non dà mai tregua alla difesa dell’Enna ed è costantemente pericoloso.