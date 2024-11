Tutto come da pronostico allo stadio comunale Fresina. I calabresi allenati per l'occasione da mister Pachí in attesa del ritorno di Caridi, richiamato dalla società

In archivio la sedicesima giornata del campionato di Serie D girone I, che ha visto sfidarsi Città di Sant'Agata e Gioiese, con la gara Terminata sul risultato di 6 a 0 per i padroni di casa. Tutto come da pronostico allo stadio comunale "B.Fresina", la partita non è mai stata in discussione per due compagini con obiettivi radicalmente differenti. Città di Sant'Agata è partita forte, con pressing alto, cercando di chiudere il match prima possibile. La Gioiese con ardore e caparbietà ha cercato di difendersi e fare il gioco che era nelle proprie corde, non disdegnando qualche sortita offensiva, con una rosa che, dopo le recenti rescissioni dei calciatori più importanti, era composta da tutti under e gran parte di calciatori della Juniores. La formazione della Gioiese era allenata per l'occasione da mister Pachí, in attesa del ritorno di mister Caridi, richiamato dalla Società, il quale da martedì condurrà il primo allenamento del nuovo ciclo in Viola. L'organico dei pianigiani pare che in questa sessione di mercato di dicembre sarà rinforzato con qualche innesto di esperienza del comprensorio.

Il match

Il primo tempo ha visto la tripletta di Capogna e il gol di Mincica. All'11' rete di ottima fattura di Capogna, che si è liberato della marcatura accentrandosi e scoccando un sinistro preciso all'angolino basso. Al 17' sempre Capogna raddoppia con un bel colpo di testa. Poi al 26' ancora lui, insinuatosi centralmente dopo uno scambio con un compagno, batte un incolpevole Rugolo. Al 32' è Mincica che porta i suoi sul 4-0 perforando di nuovo la difesa da zona centrale in seguito a un fraseggio veloce.

Nel secondo tempo sono avvenuti tanti cambi, così da dare spazio un po' a tutti. Si sono contati diversi esordienti in categoria, che in questo modo hanno sfruttato l'occasione per fare un'esperienza importante. Al 71' Marcellino segna di testa la rete del 5-0 su sviluppi di un calcio d'angolo ed è ancora lui al 90', che di testa, su assist di un velocissimo Aquino, mette fine alle ostilità con il gol del 6-0.

Il Città di Sant'Agata prosegue la sua corsa nei piani alti della classifica tentando di conquistare i playoff. La Gioiese continua con umiltà nel suo percorso di ricostruzione, onorando il campionato con le proprie forze.

Il tabellino

Città di Sant'agata: Iovino, D'Amore, Squillace, Esposito, Falla, Nagy, Marcellino, Capogna, Mincica, Carrozzo, Nunzi. In panchina: Bottino, Sulis, Cavalli, Pruiti, Sellitti, Aquino, Maresca, Lo Grande, Capitano. All. Facciolo

Gioiese: Rugolo, Maressa, Foti, Mandaglio, Andreano, D'Amato, Guerrisi, Toscano, Rizzo, Garofalo, Boakyè. In panchina: Speranza, Piromalli, Maiolo, Pachí, Alosio, Fondacaro, Miceli, Pellegrino. AllPachí

Arbitro: Sabri Ismail sezione di Rovereto, coadiuvato da Giampaolo Giannone sez. Arco Riva e Omar Bignucolo sez. Pordenone.

Marcatori: 11', 17', 26' Capogna, 32' Mincica, 71', 90’ Marcellino