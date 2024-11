È in programma per domani la 15esima giornata del campionato di Serie D. Nel girone I scenderanno in campo quattro delle sei formazioni calabresi. Osserveranno infatti il turno di riposo Vibonese e Gioiese. Per la squadra viola sarà anche l’occasione per riorganizzare la “nuova ripartenza” dopo il ridimensionamento che ha portato ieri all’addio di mister Franco Viola, oltre che ai saluti di molti calciatori di esperienza. L’intenzione della società reggina è infatti quella di proseguire la stagione con un organico composto prevalentemente da giovani. Alle 14.30 il tradizionale fischio d’inizio di cinque degli otto match in programma. Alle 15, invece, Nuova Igea Virtus-Canicattì e San Luca-Castrovillari (campo Muscolo di Roccella Jonica). Chiuderà alle 17 Acireale-Akragas.

Il programma

Acireale-Akragas (Vailati di Crema),

LFA Reggio Calabria-Real Casalnuovo (Pica di Roma 1)

Licata-Sant’Agata (Scarano di Seregno)

Nuova Igea Virtus-Canicattì (Cortale di Locri)

Portici-Ragusa (Traini di San Benedetto del Tronto)

San Luca-Castrovillari (El Amil di Nichelino)

Sancataldese-Locri (Casali di Crema)

Siracusa-Trapani (Picardi di Viareggio)

Riposano: Vibonese e Gioiese



La classifica

Trapani 34

Siracusa 32

Vibonese 32

Licata 24

R. Casalnuovo 22

LFA Reggio Calabria 20

S. Agata 19

Akragas 19

Ragusa 18

Igea Viirtus 17

Acireale 16

Canicattì 15

Sancataldese 14

Locri 11

Portici 10

San Luca 5 (-1)

Gioiese 4

Castrovillari 3 (-1)