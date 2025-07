Continua senza sosta il mercato della Vigor Lamezia. Prosegue la campagna acquisti estiva del club vigorino in vista del prossimo campionato di Serie D, in modo da dare al nuovo tecnico Foglia Manzillo una rosa competitiva e che possa dire la sua in un campionato sicuramente di livello. Nelle ultime ore, dunque, sono arrivati altri due annunci che vanno a rinvigorire l'organico.

Vigor Lamezia, doppio colpo

Doppio colpo da parte del direttore sportivo Caterino dunque, che mette a disposizione di mister Foglia Manzillo Agostino Mascari e Angelo Guerrisi.

Il primo è un talentuoso attaccante, classe '99, cresciuto nel vivaio dello Sporting Termini. Si fa notare da subito e, di fatti, arriva da giovane nel mondo dei grandi. Così, nella sua già ricca carriera vanta le maglie di Paternó, Marsala, Mantova, Trapani e, per ultimo, Puteolana. Grande muscolatura, ottimo sprint, intraprendenza, un vero trascinatore, capace di assumersi la responsabilità della guida dell'intero reparto avanzato.

Da tempo invece era avanzata la trattativa per Angelo Guerrisi, come anticipato anche dalla redazione sportiva di LaC News24, e adesso è arrivata anche l'ufficialità. A centrocampo, dunque, preso il classe 2007 che nell'ultimo biennio è stato un punto di riferimento per la Palmese, squadra da cui proviene. Un vero e proprio gioiellino nel panorama Under grazie a una già acquisita maturità calcistica. Spiccate doti tecniche, grande tenuta fisica, duttilità caratteristiche che hanno attirato su di lui l'interesse di numerose squadre. Giocatore di movimento, capace di ricoprire più ruoli rappresenterà, sicuramente, una pedina fondamentale in mezzo al campo.