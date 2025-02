Il derby più atteso della quarta serie italiana verrà trasmesso su VivoAzzurroTv: un’occasione importante per valorizzare un campionato e un mondo calcistico – quello dei dilettanti – spesso messi al buio

Il 30 marzo, il derby calabrese tra Reggina e Vibonese rappresenterà una vetrina straordinaria per l’intero movimento della Serie D grazie alla diretta su VivoAzzurro TV (la community ufficiale delle Nazionali italiane di calcio).

Questo match, che si disputerà allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, non solo offrirà un confronto tra due squadre di grande valore, ma sarà anche una delle principali occasioni per mettere in luce il campionato dilettantistico, portando il calcio di Serie D sotto i riflettori a livello nazionale.

La piattaforma VivoAzzurro TV continua a essere un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono seguire il calcio dilettantistico, con la possibilità di accedere gratuitamente a ogni partita, direttamente dal proprio dispositivo. La diretta di Reggina-Vibonese sarà un’occasione imperdibile per vivere il calcio dilettantistico da una prospettiva nazionale, evidenziando il talento e la passione che animano la Serie D.

Gli appassionati potranno seguire l’incontro senza alcun costo, accedendo alla partita tramite l’app disponibile su App Store e Google Play o tramite il sito ufficiale di VivoAzzurro TV.