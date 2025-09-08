Esordio con l'amaro in bocca per il Sambiase che, nella prima giornata del campionato di Serie D (girone I) cade per 2-0 sul campo della Gelbison e forse con un risultato severo per quanto fatto vedere in campo. La formazione giallorossa, infatti, ha tenuto bene per tutta la gara, concedendo poco ai padroni di casa che, però, sono stati cinici a sfruttare le pochissime occasioni avute e fare appunto quei due gol che hanno ne hanno maturato la vittoria. Sblocca Liurni al nono minuti mentre Piccioni, allo scoccare dell'intervallo, raddoppia. Sconfitta sì, ma con segnali positivi dunque da parte dei ragazzi di mister Tony Lio.

Le parole di Lio

Proprio il tecnico giallorosso si è espresso nel post gara, ai microfoni ufficiali del club: «Mi viene difficile commentare questa partita perchè eravamo partiti davvero bene e, dopo i primi quindici minuti, avevamo collezionato diversi angoli e svariate occasioni per passare in vantaggio. Purtroppo loro ci hanno puniti con gli unici due tiri che hanno fatto, ma il calcio è questo. Domenica scorsa è andata bene a noi e questa volta, invece, tale fattore ci ha penalizzati. Nel complesso però sono contento della prestazione dei ragazzi poiché, pur perdendo contro una squadra forte e strutturata, hanno concesso poco e per questo sono fiducioso per il prosieguo della stagione».

Azzerare tutto

Un Sambiase inoltre tanto giovane in campo, ma non per questo ben messo: «Se un ragazzo per è valido allora gioca - continua Tony Lio - non importa se in campo ci sono quattro o cinque Under. Mi dispiace solo per il risultato perché, vista la prestazione, non lo meritavano. Ora bisogna solo azzerare tutto e cercare di correggere gli errori».