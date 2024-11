La pausa di campionato è l'occasione per i viola di amalgamare la rosa, con allenamenti intensi per mettere benzina nelle gambe in vista del rush conclusivo del torneo

La settimana in casa Gioiese è trascorsa con carichi di lavoro intensi, per mettere benzina nelle gambe al fine di affrontare un'ultima parte di stagione a tutta birra. Mancano 10 gare, e i pianigiani intendono conquistare quanti più punti possibili per tentare l'impresa di agganciare il gruppo play-out o quantomeno ambire a un eventuale ripescaggio (Ciò sarà possibile in futuro solo precedendo in classifica il Castrovillari, ora penultimo con 10 punti).

Gli allenamenti si sono svolti in modo serrato per il gruppo allenato da mister Arcidiaco. I tantissimi calciatori di nazionalità diversa hanno avuto modo di conoscersi meglio, ambientarsi, affiatarsi tra loro e provare schemi, come nella partitella in famiglia di venerdì pomeriggio contro la formazione Juniores di mister Infusino.

La nuova società guidata dal presidente Martino ha investito parecchio, portando in riva al Petrace profili di spessore assoluto, tra cui alcuni calciatori che hanno militato in massima serie nei campionati sudamericani. I tifosi sono positivi, l'ambiente è fiducioso per il prossimo futuro. Nella scorsa gara, persa di misura in casa contro l'Igea Virtus, si erano visti segnali incoraggianti.

Alla squadra, per essere completa, era evidente che mancasse un terminale offensivo, un vero numero 9, e sembra che la compagine di Gioia Tauro sia vicina a colmare anche questa lacuna, con l'ingaggio di un top player nel reparto avanzato. Domenica 18 la Gioiese è attesa al "Granillo" per sfidare il club di Reggio Calabria. Un match di prestigio, la piazza è già in fermento per prepararsi all'evento che potrà dire tanto sulla stagione in corso.