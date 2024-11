Questa volta non farà retromarcia come era accaduto un paio di settimane fa. Carella, Figliomeni o Viola per la panchina

GIOIA TAURO (RC) - Due settimane fa aveva dato le sue dimissioni, poi rientrate. Oggi, Mario Dal Torrione non farà marcia indietro. Da qualche ora non è più l’allenatore della Gioiese. Non solo motivi sportivi alla base del suo addio, ma anche e soprattutto problemi di natura familiare. Manca ancora una comunicazione scritta, ma a confermare la notizia è direttamente il patron della formazione pianigiana, Rombolà. Il presidente del club viola sceglierà il nuovo tecnico senza fretta. Per il momento ha affidato la squadra all’allenatore in seconda Salvatore Gangemi. Domenica ci sarà lui in panchina a guidare la Gioiese nel derby contro il Rende.



Ma a Gioia Tauro sono già tanti i nomi che circolano per il dopo Dal Torrione. Tre quelli più caldi. I due ex allenatori del Rosarno, Tonino Figliomeni e Peppe Carella, ma anche l’ex trainer della Vibonese Franco Viola. Verosimilmente, ad uno di questi tre toccherà il compito, non proprio facile, di salvare una barca alla deriva.