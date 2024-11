Pronostici rispettati al "Lopresti" di Palmi, nella dodicesima giornata del campionato nazionale di Serie D, dove il quotato Siracusa batte la Gioiese con il risultato di 0-4. Primo tempo tutto sommato equilibrato, secondo parziale senza storia. Ampio turnover per la formazione aretusea, una rotazione strategica degli elementi molto utile tra le varie partite ravvicinate di questo periodo. Ma nonostante ciò, il sodalizio azzurro ha imposto tranquillamente la propria legge sull'incontro.

Primo tempo

Pronti via e Vacca per il Siracusa sfiora l'incrocio con un ottimo destro a giro. La formazione siciliana si appoggia molto bene con il centrale d'attacco Favetta. Proprio quest'ultimo di testa al 15' sfiora una palla che si spegne fuori di poco. Il risultato cambia al 22' con una giocata di alto livello di Alma, che con un assist di prima imbecca Favetta in area, il quale calcia al volo di sinistro prendendo controtempo Ammirati. lo stesso Alma, al 30', con un bel cross di sinistro trova l'esterno opposto, Forchione, che di testa la mette dentro per il raddoppio. La Gioiese, comunque, nella prima frazione non sta a guardare, meritando gli applausi dai presenti allo stadio. Le aquile della piana non rinunciano alle sortite offensive. Lo dimostrano i sette calci d'angolo conquistati, calciati bene da Ruffino, ma non concretizzati: ad evidenziare, quindi, una squadra che non è rimasta arroccata in difesa e ha tentato di giocarsela anche in attacco, ma non trovando la via della rete.

Secondo Tempo

Rientrati dagli spogliatoi il match prende tutta un'altra piega. Il Siracusa accelera e la Gioiese non riesce a stargli dietro. Al 14' i siciliani trovano il 3-0. Su un'uscita di Ammirati che rimane a terra invocando il fallo, il subentrato Maggio colpisce di testa, chiudendo difatti la gara. La formazione siciliana al 26' sempre con Maggio, su assist di arcidiacono, mette il sigillo definitivo all'incontro. Subito il terzo gol i Viola sono letteralmente usciti dal campo, dopodiché è stato una sorta di allenamento, tra il silenzio del pubblico che aspettava solo la fine, e una girandola di sostituzioni, che ha dato minutaggio in casa Gioiese a tanti giovani come Inzerillo, Vigliani, Garofalo, Ficarra, e ha visto l'esordio di Rugolo tra i pali. Il Siracusa continua il suo cammino verso la vetta, e i Viola, che hanno dato il massimo anche quest’oggi, sono attesi, la prossima settimana, da un match importante in trasferta contro una squadra di pari livello, il Portici.

Gli "Ultras Viola 01": «Ci autosospendiamo. Meritiamo rispetto»

Dopo poche ore dal match, lo storico gruppo di supporters della gioiese "Ultras Viola 01", che è sempre stato vicino al club con encomiabile passione ed è risultato determinante per i successi della squadra, ha diramato un duro comunicato di contestazione contro la Società: «Con la partita di oggi, non era questa ovviamente quella da vincere, come gruppo Ultras viola 2001 ci autosospendiamo fino a data da destinarsi. Meritiamo da questa società: rispetto, amore e dignità. Inutile scrivere quali sono le motivazioni, tanto voi le conoscete... Nulla contro i giocatori, gli unici che ci mettono la faccia ad ogni partita, venendo nel nostro settore a sentirsi dire le solite cose... Una cosa è certa però, noi non retrocediamo mai. Domani mattina guardatevi in faccia, e decidete cosa fare, siamo stanchi di queste umiliazioni».

Il tabellino

Gioiese-Siracusa 0-4

Gioiese: Ammirati 5 28' Rugolo 6, Orazzo 6, Scalon 6, Andreano 6 1' st Vigliani 6, Ruffino6.5, Ielo 5.5, Toskic 5 32' Ficarra sv, Ferrante 5, Sofrá 6 14' st Inzerillo 6, De Marco 6.5, Moscardi 5.5 21' st Garofalo sv. In panchina, Romano, Maressa, Guerrisi, Casadidio All. Viola

Siracusa: Lumia 6, Sena 6.5 15' st Scaletta 6.5 , Suhs 6.5, Aliperta 7, Vacca 7 21' st Arcidiacono 7, Gozzo 6.5, Benassi 7, Alma 7.5 30' st Faella 6.5, Zampa 6.5, Forchione 7 21' st Limonelli 6.5, Favetta 7.5 14' st Maggio 7.5. In panchina, Lamberti, Teijo, Nardo, De Caro. All. Cacciola

Arbitro: Sig. Tagliente sez. di Brindisi, coadiuvato da Sig. Ciaps sez. di Potenza, Sig. Federico sez. di Agropoli

Marcatori: 22' pt Favetta, 30' pt Forchione, 59' 71'st Maggio

Note: Spettatori 400 circa. Angoli 7-3. Ammoniti, Ruffino (G), Alma, Faella (S)