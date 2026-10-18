L'ottava giornata regala un bilancio agrodolce alle cinque sorelle calabresi: blitz amaranto a Caltanissetta, squillo pesante dei biancoverdi e pareggi con amaro in bocca per giallorossi e rossoblù

Un quarto di stagione è andato in archivio e il girone I della Serie D continua a viaggiare sul filo dell'equilibrio, con gerarchie tutt'altro che definite. L'ottava giornata lascia in dote un bilancio agrodolce per le cinque rappresentanti della Calabria: se da un lato spiccano il blitz d'autorità della capolista e la travolgente affermazione della Vigor Lamezia, dall'altro non mancano i rimpianti per i rallentamenti di Sambiase e Vibonese, oltre allo stop esterno del Praiatortora.

Reggina, reazione da capolista

A prendersi la copertina del weekend è la Reggina di mister Marchionni. Dopo un momento d'appannamento costato tre gare di fila senza successi tra campionato e Coppa Italia, gli amaranto hanno tirato fuori il carattere nel momento più delicato, imponendosi per 1-2 sul campo della Nissa. Nel big match di Caltanissetta, contro una delle rivali accreditate della vigilia ma ora staccata in classifica, sono bastate le firme di Abonckelet e Magrassi per piegare i padroni di casa. Una vittoria d'oro che permette agli amaranto di blindare il primato e scacciare i dubbi.

Frenata d'alta quota per Sambiase e Vibonese

Alle spalle della capolista, il Sambiase rallenta la propria marcia dopo aver accarezzato il primato solitario nelle scorse settimane. In casa della neopromossa Avola, vera rivelazione di questo avvio di torneo, i giallorossi si fermano sull'1-1. Accade tutto nella ripresa: l'illusorio vantaggio calabrese firmato da Waller viene vanificato dal pareggio siciliano di Tedesco, lasciando gli ospiti a due lunghezze dalla vetta.

Stesso punteggio e qualche rammarico di troppo anche per la Vibonese davanti al pubblico dello stadio "Luigi Razza". Contro il Gela, i rossoblù sbloccano l'incontro con la stoccata del solito bomber Marsico, ma si fanno agganciare dalla rete di Di Stefano. L'1-1 finale allunga comunque a cinque la striscia di risultati utili consecutivi per la formazione di Vibo Valentia.

Squillo Vigor, scivolone Praiatortora

Sorride a pieni polmoni la Vigor Lamezia, che tra le mura amiche travolge il fanalino di coda Enna con un secco 3-0. Avvio shock per gli ospiti con la rete lampo di Ranieri arrivata dopo appena trenta secondi dal fischio d'inizio, prima che la doppietta di Sanzone mettesse definitivamente in cassaforte l'intero bottino. Tre punti d'oro che spingono i biancoverdi verso l'uscita dalla zona calda dei playout.

Giornata no, infine, per il Praiatortora di mister Viscardi, sconfitto per 3-1 sul campo del Milazzo. Ai tirrenici non basta l'ennesimo sigillo stagionale di Franchi per evitare la resa in terra siciliana.

I risultati

AVOLA-SAMBIASI 1-1

NISSA-REGGINA 1-2

VIBONESE-GELA 1-1

VIGOR LAMEZIA-ENNA 3-0

MILAZZO-PRAIATORTORA 3-1