Dal Pollino allo Stretto, annunciati oltre venti presidi di agricoltori e autotrasportatori. Disagi e rallentamenti in vista. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Quattro presidi fissi degli agricoltori, diciassette quelli previsti dagli autotrasportatori, la possibilità di stop temporanei lungo le principali arterie stradali. È arrivata l’ora X, quella in cui il movimento contro il caro carburante schiererà tutte le forze in campo dal Pollino allo Stretto. Lo spettro delle conseguenze va da rallentamenti limitati al blocco totale della Calabria.

I quattro presidi annunciati nei giorni scorsi dal Movimento popolare nazionale al porto di Gioia Tauro, all’aeroporto di Lamezia Terme, nella zona dei depositi di carburante a Vibo Marina, alla rotonda dello Scalo di San Marco Argentano.

È già tanto ma non è tutto: Fedralog ha rilanciato la mobilitazione dopo la fumata nera dell’incontro andato in scena alla Cittadella regionale nella scorsa settimana. Sono 17 i presidi previsti dall’organizzazione.

L’intenzione è quella di provocare «un disagio contenuto», liberando il traffico a intervalli regolari. Restano in piedi anche i presidi che vanno avanti a oltranza da giorni. Agricoltori e autotrasportatori si congiungeranno a Falerna, allo svincolo dell’A2, sulla statale 106 a Corigliano Rossano, a Cerchiara, a Castrovillari, dove da giorni la protesta va avanti nonostante l’affiorare della stanchezza. Giornata (e forse weekend) campale: numeri, adesioni e possibili disagi saranno la piattaforma del prossimo step. Se l’attenzione delle istituzioni non aumenterà, la mobilitazione generale subirà un'ulteriore intensificazione a partire dal 21 ottobre, giorno in cui è previsto un blocco congiunto più esteso. E Unitras ha già minacciato un blocco nazionale.