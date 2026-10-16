Circa trenta mezzi stazionano a bordo strada lungo la strada statale 280, al chilometro zero a pochi metri dalla rotonda che conduce all'aeroporto di Lamezia. I mezzi pesanti, rappresentantivi delle aziende che hanno deciso di aderire al presidio non bloccano la strada ma la circolazione è notevolmente rallentata a causa della presenza di tir e trattori.

Secondo quanto riferito, un gruppo di agricoltori ha provato a bloccare il transito stradale ma le forze dell'ordine sono intervenute riportando la situazione sotto controllo.

«Lamezia Terme è un punto strategico per la protesta, è previsto l'arrivo di circa 50/60 veicoli durante la giornata» – ha chiarito Mario Pansini, referente regionale di Fedralog e tra gli organizzatori della mobilitazione. «Sarà una manifestazione pacifica, speriamo che possa arrivare qualche rappresentante istituzionale per intraprendere un dialogo costruttivo».

Pansini ha quindi rivolto un messaggio ai cittadini e automobilisti scusandosi per il disagio. «Oggi abbiamo visto che ci sta una forte partecipazione da parte di cittadini, famiglie e imprese. Il traffico ci sarà e di questo ci scusiamo».