Originaria di Reggio Calabria, è docente alla Domus Academy e CRM & PR Manager di Hugo Boss. Un riconoscimento che valorizza il suo percorso professionale nel panorama internazionale della moda e del lusso

Arriva il riconoscimento di Forbes Italia per Alida Scutellà, professionista reggina inserita tra i 100 direttori marketing e comunicazione del 2026.

Ogni anno l’edizione italiana della prestigiosa rivista statunitense di economia e finanza seleziona cento personalità che si distinguono per la capacità di trasformare le idee in risultati concreti, rafforzare la reputazione dei brand e interpretare l’evoluzione dei desideri e delle aspettative del pubblico. In collaborazione con CogitAi, Forbes Italia individua e valorizza i professionisti che contribuiscono a ridefinire la comunicazione d’impresa e l’evoluzione dei marchi, analizzando le nuove tendenze del settore: dall’intelligenza artificiale al lusso esperienziale, fino alla reputazione aziendale.

Un traguardo importante che conferma il valore del percorso professionale di Alida Scutellà nel panorama della moda, del marketing e del lusso internazionale.

Il suo percorso si è sviluppato attraverso una solida formazione accademica e una significativa esperienza nel settore del lusso e del fashion retail. A contraddistinguerla sono, oltre alle competenze professionali, il rispetto, la dedizione e la serietà con cui ha sempre affrontato le proprie responsabilità e le relazioni con le aziende e i colleghi, conquistandone nel tempo stima e fiducia.

Oggi, nel ruolo di CRM & PR Manager di Hugo Boss, Scutellà guida le strategie di fidelizzazione dei clienti e le attività di pubbliche relazioni del brand, integrando analisi dei dati e creatività per costruire esperienze di marca sempre più personalizzate ed esclusive.

Accanto all'attività manageriale, svolge anche un'importante attività didattica presso la Domus Academy, prestigiosa scuola internazionale di design, dove mette a disposizione delle nuove generazioni le competenze e l'esperienza maturate sul campo, nell'ambito dei Master in Fashion Management e Luxury Brand Management.

Il riconoscimento di Forbes Italia corona anni di impegno, formazione e dedizione professionale. Un risultato che rappresenta non soltanto una tappa significativa nella carriera di Alida Scutellà, ma anche motivo di orgoglio per Reggio Calabria, la sua città d'origine, e un messaggio positivo per tanti giovani che guardano al mondo della moda, della comunicazione e del management come a un orizzonte professionale da raggiungere.