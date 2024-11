VIDEO | Dopo oltre un mese ritorna in campo il campionato di Interregionale: pari per Castrovillari ed San Luca. Sconfitte invece Cittanova, Rende e Roccella

E’ ritornata in campo la Serie D, con le gare della settima giornata di campionato: il covid ha fatto rinviare solo la partita tra FC Messina e Città di Ragusa.

Il Cittanova cade in casa del Rotonda: i giallorossi sprecano al 20’ del primo tempo con Silenzi che sbaglia un calcio di rigore. Il Cittanova trova il vantaggio Corso al 70’ ma poco dopo la squadra lucana perviene al pari con il gol del brasiliano ex Rende, Ferreira. E’ sempre un ex Rende ha trovare la rete del sorpasso: Actis Goretta sigla il sorpasso del lupi del Pollino lucani.

Dall’altro lato del Pollino il Castrovillari pareggia contro il Città di Sant’Agata. Siciliani in vantaggio al 29’ con un rigore di Cicirello. Il pareggio dei rossoneri arriva al 25’ della ripresa grazie all’incornata di capitan Manes, al suo secondo gol stagionale. Non male per un difensore.

Il San Luca pareggia 0-0 contro il Santa Maria Cilento, mentre crolla il Rende in casa del Paternò: i siciliani calano il poker contro i biancorossi. Doppietta di La Piana e gol di Maiorano e Distefano per i padroni di casa. Il gol della bandiera del Rende lo sigla Marco Riconosciuto. Rende che resta all'ultimo posto. Il Roccella cade in casa contro l’ACR Messina: Bollino su rigore punisce i reggini.

La nuova capolista solitaria del girone I è l’Acireale che batte 2-0 il Licata.

I risultati della settima giornata

Acireale – Licata 2-0

Castrovillari – S.Agata 1-1

Dattilo – Troina 2-1

FC Messina – M.di Ragusa ND

Gelbison – Biancavilla 0-1

Paternò – Rende 4-1

Roccella – ACR Messina 0-1

Rotonda – Cittanovese 2-1

San Luca – Santa Maria Cilento 0-0

Classifica

Acireale 16

San Luca 14

Cittanova 13

FC Messina 13

S.Maria 12

Licata 12

Messina 12

Biancavilla 12

Paternò 10

Dattilo 10

Castrovillari 9

Gelbison 9

S.Agata 8

Rotonda 8

Troina 4

Marina di Ragusa 3

Roccella 3

Rende 2