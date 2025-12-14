Il campionato di Serie D (girone I) completa anche la sua sedicesima giornata e ora mancano solamente novanta minuti al termine del giro di boa. Nel complesso positivo il bilancio delle quattro calabresi (Vigor Lamezia, Sambiase, Reggina e Vibonese) nella penultima giornata di andata.

Il bilancio

Una sola sconfitta nelle quattro uscite delle calabresi nel campionato di Serie D (girone I). Nella penultima giornata del girone di andata, infatti, la Vibonese è l'unica squadra calabrese a uscire sconfitta da questa domenica. Si potrebbe iniziare a parlare di crisi per i rossoblù, con una sola vittoria nelle ultime otto uscite: al Luigi Razza passa il Gela per 1-2 con le reti di Giacomarro e Mbakogu, un ko che chiede provvedimenti.

Sorridono tutte e tre le altre calabresi, con in primis la Reggina che sembra in netta ripresa e infila la sua quarta vittoria consecutiva, peraltro senza subire reti: piegata la resistenza di un volenteroso Milazzo per 2-0: match deciso nella prima frazione con le reti di Edera e Ferraro. Era delicato lo scontro salvezza che vedeva impegnata la Vigor Lamezia opposta alla Sancataldese. I biancoverdi si rialzano dopo quattro sconfitte di fila e trovano tre punti pesantissimi in chiave salvezza, ma non senza paura: ospiti inizialmente avanti con Romano, ma a fine primo tempo Marigosu firma il pari. Nella ripresa il nuovo acquisto Ordonez completa la rimonta. Torna con un buon pari che dà consapevolezza il Sambiase, che costringe allo 0-0 la Nissa.

I risultati

REGGINA-MILAZZO 2-0 (17' pt Edera, 44' pt Ferraro)

VIBONESE-GELA 1-2 (20' pt Giacomarro, Caiazza, Mbakogu)

NISSA-SAMBIASE 0-0

V. LAMEZIA-SANCATALDESE 2-1 (40' pt Romano, 44' pt Marigosu, 39' st Ordonez)