VIDEO | Le decisione della quarta serie del calcio italiano è arrivata poco fa. Si dovrebbe ritornare in campo normalmente dal 29 novembre

La Serie D si ferma, anzi, si prende una sorta di pausa di riflessione: per un mese circa, fino allo scadere del nuovo Dpcm. Il Comunicato della Lega Nazionale Dilettanti è arrivato poco fa e la decisione della quarta serie del calcio nazionale è quella di procedere, per tutto il mese di novembre, solo con il recupero delle gare non disputate.

Una scelta che era quasi nell’aria soprattutto dopo i tanti rinvii (oltre un centinaio) che hanno coinvolto nelle ultime settimane tutti i 9 gironi. Solo nell’ultimo fine settimana sono state infatti ben 48 le partite rinviate a data da destinarsi a causa di possibili o accertati casi di Covid 19.



La Lnd ha dunque disposto di «di dare priorità al recupero di tutte le gare rinviate sino ad oggi, con conseguente necessità di differimento dei turni di gare di campionato già programmati a far data dall’8.11.2020 fino a tutto il 22.11.2020, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari».

La speranza è quella di riprendere, dopo i recuperi, con le normali attività a partire dal prossimo 29 novembre: «Successivamente, con il necessario anticipo rispetto alle date previste per le gare da disputare – scrive la LND - verrà reso noto il calendario relativo ai turni di campionato già programmato; - che, va altresì ribadito, in conformità alle vigenti disposizioni è consentito lo svolgimento degli allenamenti nelle forme previste».