Il tecnico siciliano ha preso il posto di Andrea Tricarico ed avrà il compito di dare una scossa all'ambiente per tentare di raggiungere la salvezza

Sarà Davide Giuseppe Boncore il mister della speranza per i rossoneri del Castrovillari. Dopo la separazione con mister Andrea Tricarico avvenuta comunque dopo un’analisi con il DS Molino, il tecnico siciliano Boncore è chiamato all’impresa soprattutto per dare una scossa all’ambiente.

Con una brillante carriera di calciatore alle spalle, Boncore inizia l'attività di tecnico nella stagione 2014/2015 con il Torres. Nelle stagioni seguenti guida dalla panchina Troina, Licata, Rotonda, Nissa, Paternò e nella prima parte della stagione con l’Unitas Sciacca Calcio, rapporto interrotto nell’Eccellenza Siciliana girone A con il rapporto interrotto con le dimissioni del tecnico siciliano.

In una dichiarazione del direttore Molino si precisa che «abbiamo deciso di cambiare allenatore per dire a tutti che non molliamo, crediamo nella salvezza. Da oggi gli allenamenti sono guidati da Mister Davide Boncore che stasera metterà nero nero su bianco. Abbiamo individuato un allenatore, un motivatore, una persona con un carattere molto molto deciso quindi ci siamo affidati a lui».