Venticinquesima giornata del campionato da dimenticare per i lupi del Pollino che in Sicilia subiscono cinque reti: è la quinta volta che accade dall'inizio del torneo

Altra giornata amara per i rossoneri del Pollino, nuova “manita” in terra sicula ad opera dell’Akragas che già all’andata aveva espugnato il “M. Rende – 1° Maggio” per 2 reti ad 1.

Senza sforzarci troppo, difficile ricordare un simile record negativo per reti subite in una sola gara, il numero 5 è l’incubo dei calabresi. Ben 5 “manite” quest’anno, 4 in trasferta (Ragusa alla seconda giornata, Vibonese alla quinta, Portici alla diciassettesima e in quest’ultima giornata, la venticinquesima, contro l’Akragas) e una manita subita anche in casa ad opera del Trapani alla terza giornata. Insomma, su un totale di 54 reti subite, quasi la meta sono state incassate in 5 gare.

L’Akragas conquista tre punti importanti per la classifica che aumenta l’ottimismo in chiave salvezza. Senza tante chiacchere, il tecnico siciliano Coppa alla vigilia indicava la gara quale crocevia fondamentale, uno scontro da vincere ad ogni costo. Il pensiero, leggendo il risultato, onora e proietta i siculi con rinnovata fiducia verso la permanenza nella categoria E sebbene il turno sia stato disputato in un giorno feriale, tanti tifosi sono accorsi all’Esseneto, alla fine felici per le reti di Marrale, Puglisi, Di Mauro, Litteri e Cipolla dagli undici metri.

Gara subito in discesa al 22’ con la rete di Marrale che ringrazia Litteri che buca in solitario la difesa e cede l’attrezzo al compagno a cui non resta altro che spingerlo in rete. Al 34’ arriva il 2-0 siglato da Puglisi, rete che accompagna le squadre al riposo.

Mentre si attendeva la risposta del Castrovillari, mette tutto sottovuoto l’Akragas realizzando la terza rete al primo della ripresa con la conclusione di Di Mauro.

Ancora in rete la squadra di mister Coppa con Litteri al 59’, tra i migliori della gara, che deposita nel sacco la quarta rete. A ritmi inevitabilmente calati, il Castrovillari realizza quello che viene definito la rete della bandiera al 65’ con Scornamiglio che porta il totale sul 4-1.

Conti chiusi definitivamente al 71' con la trasformazione del calcio di rigore di capitan Cipolla, poco o nulla sino alla fine consegnando alla storia un 5 a 1 che determina i 29 punti dell’Akragas lasciando al palo il Castrovillari bloccato in penultima posizione con solo 10 punti.

Il tabellino

AKRAGAS (3-5-2): Sorrentino; Caramanno, Cipolla, Rechichi; Scozzari, Garufo, Sanseverino, Puglisi, Di Mauro; Marrale, Litteri. A disp.: Governali, Fragapane, Mannina, Di Stefano, Inzerillo, Perez, Casadidio, Liga, Olaoye. All. Coppa.

CASTROVILLARI: Rugna; Scognamiglio, Abbenante, Cosenza; Cannino, Atteo, Izco, Conti, Anzillotta; Palma, Khoris. A disp.: Patitucci, Figliuzzi, Visciglia, Oproiescu, Basile, Vottari, Azzaro, Candilio, Novello. All. Tricaric

MARCATORI: 22' Marrale, 34' Puglisi, 46' Di Mauro, 59' Litteri, 71' rig. Cipolla, 65' Scognamiglio

ARBITRO: Benevelli di Modena (Fortugno-Tinelli).