Fine dei giochi, con il pareggio ottenuto in casa contro il Portici, le varie ipotesi che tenevano viva la speranza di agguantare il treno dei playout oggi non hanno più radici che possano far germogliare nuove foglie. Dopo 6 anni, il Castrovillari lascia la Serie D matematicamente, l’avara classifica riporta un segmento di -15 proprio dal Portici oggi alla quint’ultima posizione, 7 punti in più rispetto a quelli fissati dalla Federazione (8).

Alla fine della contesa un realistico mister Cavaliere: «Sostanzialmente abbiamo lavorato tutta la settimana con un solo obiettivo, abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi. I ragazzi, probabilmente, a livello emotivo hanno un po' subito la partita, erano contratti. Abbiamo incontrato anche una squadra che è più preparata per la situazione, palleggiavano con aggressività».

Due strani episodi hanno condizionato l’emotività del Castrovillari. Nel primo, mentre un calciatore del Portici restava a terra con l’arbitro che ignorava la situazione, l’attaccante Palma realizza una rete che successivamente lo stesso direttore arbitro annullava. Nel secondo episodio, Jawara subisce un netto fallo di rigore ma l’arbitro stranamente concede il vantaggio che però non si concretizza. Proprio in merito a questi episodi che narriamo, il pensiero di mister Cavaliere «Sono episodi che hanno forse condizionato l’esito di questa gara, oltre alle tante difficoltà sono episodi sfavorevoli che hanno influito sui miei ragazzi».

Ripensando alla gara, il tecnico continua: «Abbiamo tentato di portarla a casa, li abbiamo costretti a difendersi nella propria area e per poco Khoris, con un colpo di testa, non insacca grazie a una strepitosa parata del portiere ospite». Poco dopo, Cosimo Cosenza, capitano dei rossoneri, alla sua personale retrocessione in tutta la sua carriera: «Abbiamo disputato una bella partita, peccato, potevamo vincere ma il portiere, nel recupero finale, ha parato una conclusione di Khoris. Fa male, rivivendo tutta la stagione resta il rammarico per quanto si poteva fare e non si è fatto. La squadra ha dato l’anima ma non retrocediamo oggi, dispiace, onoreremo il campionato sino alla fine».

Tecnici e dirigenti ora impegnati a traghettare la squadra in queste ultime due gare di campionato per poi cercare di programmare il prossimo campionato di Eccellenza.

Il tabellino

Castrovillari - Portici 1-1

CASTROVILLARI (4-3-3): Patitucci;Cannino, Dimitrov, Aceto (18' st Khoris ), Visciglia;Candilia, Izco, Cosenza;Jawara, Palma (32' st Nicoletti sv), Scognamiglio (18' st Abbebante ). A disp.:Aprile, D'Amore, Vottari, Oproiescu, Conti, Monaco. All.:Cavaliere

PORTICI (4-3-3): Caputo;Franzese, Cardillo, Marcucci, Riccio;Zanoni, Teyou (30' st Di Prisco sv), Sella;Maione, Schiavi (40' st Umile sv), Mauri. A disp.:De Luca, De Rogatis, Gargiulo, Colonna, Pelliccia,Turket, Orefice. All.:Condemi

ARBITRO: Giannì di Reggio Emilia 6

MARCATORI: 7' st Maione (P);42' st Khoris (C) Ammoniti:Palma (C), Zanoni (P), Aceto (C), Riccio (P), Visciglia (C). Rec.:4' pt;6' st