Il Castrovillari Calcio ha il nuovo direttivo societario dopo l’assemblea dei soci che si è svolta nella serata di ieri, 28 luglio. Il sodalizio rossonero, che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D, ha infatti nominato i nuovi membri del direttivo che guiderà le sorti della compagine del Pollino già da oggi, con gli adempimenti burocratici.

«Oliva Giuseppe e Nardone Gennaro, saranno i nuovi co-presidenti - si legge in una nota ufficiale dei rossoneri -, Mazzei Domenico sarà il vice -presidente, Musacco Andrea, Martina Aldo e Bellizzi Davide saranno membri del direttivo. Nelle prossime ore - continua il comunicato stampa - saranno ufficializzati tutte le nuove figure dell’area management. I neo co-presidenti, hanno voluto ringraziare, subito dopo la nomina, tutti gli sponsor ed i professionisti che hanno riposto fiducia in questo sodalizio, e che saranno al loro fianco in questa nuova ed entusiasmante avventura, pur non ricoprendo carica nel direttivo, un saluto ed un ringraziamento ai dirigenti dimissionari che hanno guidato il Castrovillari calcio nelle ultime due stagioni, garantendo la permanenza in Serie D».

«Inoltre - si legge in conclusione - hanno comunicato che la società continuerà il lavoro di restyling con nuovi ingressi in società sperando in una compagine sempre più forte ed allargata alla città ed all’intera provincia».